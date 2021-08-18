Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Gündem Özel programında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bazı ülkeler Afganistan'a tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi sadece terör ve göç zaviyesinden bakıyor. Terör ve göç bize gelmezse sorun yok, diyorlar. Oysa terörü de göçü de var eden on yıllardır izlenen yanlış politikalardır. Bunlarla yüzleşmeden barış ve istikrara katkıda bulunmak mümkün değil.

Ülkelerimiz arasında 1 Mart 1921'de imzalanan ittifak anlaşmasında iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir ifadesi var. Yönetimde kim olursa olsun, iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahdevefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir.





İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Taliban yöneticilerinin itidalli ve ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz.

Özellikle Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir. Daha dikkatlidir ve bizimle olan ilişkilere yaklaşımı çok daha hassastır. Temenni ediyorum ki bundan sonra da aynı hassasiyet devam edecektir.

TALİBAN'IN 'AFGANİSTAN'DA YABANCI GÜÇ İSTEMİYORUZ' AÇIKLAMASI

Biz bir NATO ülkesiyiz ve bu ülkenin istikrarı için elimizden gelen gayreti gösterdik. Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğine katkı sunmanın yanı sıra ülkenin ayağa kalkınması için de çaba harcadık. Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık, bundan sonra yapacağımızın bazı alametleri de ortada. Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Biz askerlerimiz orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık.

Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini temin ederek bu ülkenin güvenliğine katkı sağlamaktı. Bu niyetimiz bakidir. Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin de uluslararasında işini kolaylaştıracaktır.

Libya'daki gibi ikili bir anlaşmayla bunu çözebiliriz. Bu, Taliban olabilir, daha önceki gibi mevcut yönetim olabilir. Bunlarla arkadaşlığımız var. Abdullah Abdullah bakidir, şu anda ülkesinden ayrılmış olan başkan yine bunlardan bir tanesidir. Şu anda farklı tarafta kalmış olan arkadaşlarımız da bunların içerisindedir, örneğin Burhaneddin Rabbani'nin oğlu gibi.

AFGANİSTAN'DA TALİBAN DÖNEMİ

Ülkemizin sunduğu şartların önemli bir bölümü muhataplarımız tarafından kabullenilmeye de başlamıştı. Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasıyla önümüze yeni bir tablo çıktı. Planlarımızı ve görüşmelerimizi ona göre yapıyoruz.



Bu ara trafik çok yoğun. Örneğin bu hafta sonuna kadar Merkel'le bir görüşmemiz söz konusu, sayın Putin'le hafta sonunda görüşmemiz söz konusu. Avrupa'dan birçok ülkenin liderleriyle görüşmeler söz konusu.



Etiyopya ile köklü tarihi ve kültürel bir geçmişe sahibiz. Gerek nüfus itibarıyla, gerek yüzölçümü itibarıyla adeta Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla da bir görüşmemiz oldu. BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımlar noktasında ciddi bir görüşme yaptık. Bu görüşmede de hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabilir, bunları görüştük. Gerek Varlık Fonu başkanımı davet ettiğim gibi Yatırım Destek Fonu başkanımı da davet etmiştim. Öyle bir görüşme oldu ki hangi ...ler üzerinden bir yatırım veya bir yol haritası belirleyelim, BAE de buna göre adımlarını atmış olsun dedik. Çok ciddi bir yatırım hedefleri, planları var. İnşallah çok kısa zamanda BAE ülkemizde ciddi yatırımlara girecek.