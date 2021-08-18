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YPG/PKK, Afrin'e ABD füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

ABD'nin her türlü desteği verdiği terörö örgütü yine sivil katliamı yaptı. Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını bildirdi.

AA 18.08.2021, 16:17 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021, 16:41