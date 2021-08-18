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Haberler Gündem YPG/PKK, Afrin'e ABD füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

YPG/PKK, Afrin'e ABD füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

ABD'nin her türlü desteği verdiği terörö örgütü yine sivil katliamı yaptı. Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını bildirdi.

YPG/PKK, Afrin'e ABD füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
AA

18.08.2021, 16:17 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021, 16:41

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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