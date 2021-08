10 milyon vatandaşın güvenliği teminat altında

Türkiye tarihinin en büyük çalışmalarından biri olan Büyük Deprem Dönüşümü hareketi tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarla ilgili bugüne kadar kat edilen mesafeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan aktardı. Yaptığı paylaşımda, dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokunu sürekli artırdıklarını vurgulayan Erdoğan, 2012'de başlatılan Büyük Deprem Dönüşümü hareketini hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi. Erdoğan, bu kapsamda 81 il 922 ilçede 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

"İZMİR'DE 5 BİN 93 KONUT"

Bu konutların 100 bininin İstanbul'da yer aldığı bilgisini veren Erdoğan, "Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla hem şehirlere nefes aldırıyor hem olası afet durumunda kullanılacak toplanma alanları oluşturuyoruz. Bugüne kadar 2,5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutu tamamladık. 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. TOKİ konutları ve yapı denetim sistemiyle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Elazığ'da 24 bin 83, Malatya'da 6 bin 262, İzmir'de 5 bin 93, Giresun'da 619, Rize'de ise 378 konut inşa edildiğini de dile getirerek, İzmir'in de aralarında bulunduğu afetten etkilenen çok sayıda bölgede toplam 9 bin 478 köy evi ve 3 bin 767 ahır yapıldığını da sözlerine ekledi.



AFGAN HALKI İÇİN HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afganistan'daki gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan, "İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Taliban yöneticilerinin itidalli ve ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. 552 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini de açıklayan Erdoğan, İran üzerinden göç dalgası tehlikesi ile ilgili de, "Düzensiz göçle mücadele noktasında etkinliğin artırılması amacıyla yoğun bir çaba harcıyoruz. Sınır güvenliğimizi tahkim etmek için farklı önlemleri devreye aldık. İran sınırımızın tamamı duvarla örülecek" ifadelerini kullandı.



BUNU İSPATLAMASI LAZIM



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği ABD ile göçmenler konusunda gizli anlaşma iddialarına da sert tepki gösteren Erdoğan, "ABD'nin kendi büyükelçisi bile böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Ya bu adam yalancı. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü yok. Madem böyle bir iddian var bunu ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile" dedi. Erdoğan ayrıca, Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik denetim gereken adımların atılacağını belirtti.



FETÖ OKULLARI MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLDİ

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i Külliye'de ağırladı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının Maarif Vakfı'na devredildiğini açıkladı. Etiyopya Başbakanı Ahmed de, Türkiye'nin uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, dün Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı da Külliye'de kabul etti.