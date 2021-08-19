22 Türk ülkeye getirildi

AFGANİSTAN'DAKİ Türklerin tahliyesi devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400 tipi askeri kargo uçağıyla önceki gün Kabil'den Pakistan'a götürülen 22 Türk dün İstanbul'a getirildi. İşlemleri tamamlanan 22 Türk vatandaşının 10 günlük karantina süresi boyunca ikamet adreslerinde bulunacağı öğrenildi. Öte yandan dün 200'den fazla Türk vatandaşının daha tahliye edildiği öğrenildi.



AİLESİ İREM'İ ÇARESİZCE&NBSP;BEKLİYOR

BURSA'dan 3 ay önce Afganistan'a çalışmak için giden 20 yaşındaki İrem Kahraman ve 2 arkadaşı, Taliban işgalinden sonraki süreçte mahsur kaldıkları bölgeden çıkarılmak için yardım bekliyor. Genç kızın ailesi, bir an önce kızlarına kavuşacağı günü bekliyor. El bebek, gül bebek büyüttüğü kızıyla sadece internet bağlantısı sağlanabildiğinde belirli zamanlarda görüşebildiğini anlatan anne Fatma Kahraman, "İrem orada sürekli korku içerisinde, psikolojisi bozulmuş bir hâlde. Her aradığında 'Anne beni kurtar' diye sesleniyor" dedi.



TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR

TALİBAN'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye gelen aileler yaşadıklarını anlattı.1.5 ayını Türkiye'ye gelmek için yolda geçiren Şerife Mustafavi, "Taliban 17 yaşlarındaki kızları kaçırıp Pakistan'a götürüyor. Evli olmayan kızları gelip götürüyor. Taliban 'Biz cihad yapıyoruz kızlarınızı vereceksiniz' diyor. Kızı vermek istemezse aile, onları öldürüyor. Bir erkek sakalını keserse, sorgusuz sualsiz öldürüyor" dedi.



UÇAĞIN İNİŞ TAKIMLARINDA CESET PARÇALARI BULUNDU

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, Kabil'den ayrılmak isteyen Afganların kalkış yapmaya hazırlanan C-17 askeri kargo uçağının kanatlarına tırmandığı sırada yaşanan kaostaki sivil kayıplarını soruşturduklarını açıkladı. Kaç kişinin öldüğü konusunda sayı vermeyen yetkililer, kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğunu ise doğruladı.



AFGANİSTAN'DA TALİBAN'A "BAYRAK" PROTESTOSU

AFGANİSTAN'da kontrolü ele geçiren Taliban'a yönelik tepkiler sürüyor. Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde açılan Taliban bayrağı yerine Afganistan bayrağının yeniden asılmasını talep eden protestocular sokaklara döküldü. Yerel kaynaklar, Afganistan bayrakları eşliğinde yürüyen protestoculara Taliban militanlarının müdahale ettiğini, açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.