28 Şubat'çı emekli generaller bir bir yakalanıyor

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanık bir bir yakalanıyor.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan emekli Orgeneral Çetin Doğan, bugün teslim olduğu Muğla Adliyesi'nde tutuklandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Çetin Doğan daha sonra Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

Bugün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinden korumaları eşliğinde çıkan emekli Orgeneral Çetin Doğan, iki araç ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametinden Bodrum Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Daha sonra adliyeye gelen polis ekipleri tarafından teslim alınan Çetin Doğan, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

ÇEVİK BİR MUĞLA CEZAEVİ'NDE

Dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Bir, adliyede verdiği ifadenin ardından Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, bugün saat 15.30 sıralarında, Bodrum'un Dirmil Mahallesi, Cennetköy Sitesi'ndeki villasından korumaları ile ayrıldı. İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Çevik Bir'in, otomobili, 17.30 sıralarında Milas ilçe merkezinde ana yolda polis tarafından durduruldu. Bir, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Bir, burada savcıya ifade verdiği ifade sonrası Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

ANKARA'DA ÖZKASNAK, ÖZKAYNAK, TÜRKERİ VE TÜRKER CEZAEVİNDE

28 Şubat davasında haklarındaki hapis cezası kesinleşen 14 kişiden Ankara'da bulunan Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker, ceza infaz kurumuna gönderildi.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen, haklarında yakalama kararı verilen 14 emekli generalden Ankara'da gözaltına alınan 4'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sağlık kontrolünün ardından infaz savcılığına sevk edildi.

Emekli generaller Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker, infaz savcılığındaki işlemleri sonrası ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere polis nezaretinde Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.

EMEKLİ KORGENERAL HAKKI KILINÇ, MANAVGAT'TA GÖZALTINA ALINDI

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı yakalama kararı sonrasında Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen Hakkı Kılınç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.