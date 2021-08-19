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Haberler Gündem Adana’da DEAŞ baskını: 6 örgüt üyesi gözaltında

Adana’da DEAŞ baskını: 6 örgüt üyesi gözaltında

Adana’da DEAŞ baskını: 6 örgüt üyesi gözaltında

19.8.2021

ADANA'DA, terör örgütü DEAŞ üyesi olup, Suriye sınırlarında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 kişinin yakalanması için düzenlenen şafak operasyonunda; 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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