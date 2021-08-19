  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Afrin’e füzeli saldırı: 1’i çocuk 3 ölü, 4 yaralı

Afrin’e füzeli saldırı: 1’i çocuk 3 ölü, 4 yaralı

Afrin’e füzeli saldırı: 1’i çocuk 3 ölü, 4 yaralı

19.8.2021

HATAY Valiliği, YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını açıkladı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkeze 13 adet füze atıldığı belirtilerek, "18.08.2021 günü 14.30 sıralarında PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinden Afrin Merkez'e 13 adet füze atışı yapılmış olup, yapılan füze saldırısı sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre; biri çocuk olmak üzere 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği ve 4 sivil şahsın yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afrin’e füzeli saldırı: 1’i çocuk 3 ölü, 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.