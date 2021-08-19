Afrin’e füzeli saldırı: 1’i çocuk 3 ölü, 4 yaralı

HATAY Valiliği, YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını açıkladı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkeze 13 adet füze atıldığı belirtilerek, "18.08.2021 günü 14.30 sıralarında PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinden Afrin Merkez'e 13 adet füze atışı yapılmış olup, yapılan füze saldırısı sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre; biri çocuk olmak üzere 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği ve 4 sivil şahsın yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.