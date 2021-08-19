Ali Erbaş’tan Emirhan Yalçın’ın ailesine ziyaret

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Altındağ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erbaş, Emirhan'ın babası Osman Yalçın'a ve yakınlarına başsağlığı diledi. Erbaş, "Memleketimizde, mahallemizde herhangi bir huzursuzluk çıkmasın diye elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah" ifadesini kullandı. Baba Yalçın ise, "Devlet varsa biz de varız. İlk günden beri devletimizin yanındaydık. Bu ülke hepimizin ülkesi" dedi.