‘Provokasyona gelmeyin ülkemiz için kafa yorun’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın başlattığı "Gençlik Buluşmaları" kapsamında Bornovalı gençlerle bir araya geldi. Bu buluşmaları çok daha büyük katılımlarla sürdüreceklerini aktaran Sürekli, "Hiçbir provokasyona gelmeden, tüm gençlerimizin ülke meselelerine kafa yorması, üretmesi önemli. Siyaseti kirletenlere, halkı yanlış bilgilendirenlere karşı dikkatli olun. Okuyun, çalışın, üretin. Biz arkanızdayız" dedi. Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak da, "20 yıldır gençlerden en fazla oy alan Erdoğan ve AK Parti'nin, 2023'te bu rekoru bir kez daha kıracağını kaydetti.