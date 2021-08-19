Son dakika: Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

2 Ağustos ve 16 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları ve Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi nedeniyle ertelenmişti. Çarşamba akşamı bir televizyon programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'nin bugün toplanacağını açıkladı. Saat 13.30'da başlayacağı açıklanan toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor.

ANA GÜNDEM MADDESİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Kabinenin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına karar verilmesi bekleniyor.



BAKAN ÖZER İLK KEZ KATILACAK

Kabine toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak. Özer'in toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.



Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek.





YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "İnşallah olacak. Dün akşam Bakanımla bu konuyu konuştuk. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasının ardından kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim kararlarının da alınarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GÜNDEMDE

Kabinede ele alınacak bir diğer başlık da aşı olmayanların durumu. Aşılama oranının nasıl artırılacağı, aşı olmayanlara yönelik sosyal kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusu da değerlendirilecek.



YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ OLACAK MI?

Sonbaharda salgının seyrinde yaşanabilecek gelişmelerin eğitim-öğretimi etkilememesi için alınabilecek tedbiler de kabinede gündeme gelmesi bekleniyor.



YANGIN BÖLGELERİNDEKİ DURUM KABİNE GÜNDEMİNDE

Antalya Manavgat ile sembolleşen ancak birçok il ve ilçede 13 gün kadar devam eden yangınlar ve sonrasında atılacak adımlarla ilgili de kabine toplantısında bir değerlendirme yapılacak. Konuyla ilgili çalışmaların son durumuna dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bir sunum gerçekleştirilecek.