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Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda koronavirüste son durum değerlendirilecek. Milyonların merak ettiği 'Yeni tedbirler gelecek mi?' sorusu da cevap bulacak. Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında.

Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Başkan Erdoğan açıklama yapacak

19.08.2021, 18:45

2 Ağustos ve 16 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları ve Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi nedeniyle ertelenmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 13.50'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Kabinenin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına karar verilmesi bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "İnşallah olacak. Dün akşam Bakanımla bu konuyu konuştuk. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasının ardından kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim kararlarının da alınarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor

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