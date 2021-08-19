Terör örgütü üyesi ikna çabalarıyla teslim oldu

SURİYE'DE PKK terör örgütü üyesi olarak faaliyet gösteren bir kişinin, Mersin polisinin ikna çabalarıyla teslim olduğu bildirildi. PKK terör örgütü safhasında iken teslim olması yönünde ikna edilen Suriye'de faaliyet gösteren 35 yaşındaki A.E. isimli terör örgütü mensubu teslim olmasının ardından polisin gözetiminde ailesiyle bir araya geldi. Annesinin elini öpüp kucaklayan örgüt mensubu ve aile, emeği geçenlere teşekkür etti.