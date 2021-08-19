Türkiye yine tek yürek oldu

KASTAMONU ve Tokat'ta meydana gelen sel felaketlerinin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. AFAD'ın yardım kampanyasına katılım sürekli artarken, yurdun dört bir yanından da duygulandıran bağış haberleri geliyor. Onlardan bir tanesi de milli güreşçimiz Taha Akgül'den geldi. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil Yeliz Yıldızhan'ı makamında ziyaret etti. Milli Güreşçi, örnek bir davranış sergileyerek Sivas Valiliği tarafından kendisine hediye edilen altınları, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışladı.

'DUYGULARIMIZ ORTAK'

Yardım için Kastamonu'da bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, telefonla milli sporcu ile görüşerek, "Başarınla her zaman gurur duyuyoruz. Bu anlamlı ve naif hareketin hepimizi mutlu etti. Duygularımız ortak, inşallah devletimiz ve aziz milletimizin gayretleriyle yaraları bir an önce saracağız" dedi. Akgül de "Şahsıma takdim edilen hediyeler için valiliğimize teşekkür ediyorum. Bizler de selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Hediyeleri afetzedelerimize bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.



132,8 MİLYON LİRA BAĞIŞ YAPILDI

AFET ve Acil Durum (AFAD) twitter hesabından yapılan paylaşımda, "yangın ve sel afetleri yardım kampanyamız devam ediyor" ifadeleri kullanılarak, kampanyanın güncel durumuna yer verildi. Buna göre, yangın ve sel bölgelerine destek için 525 bin 252 SMS'ten 5 milyon 252 bin 520 lira bağış geldi. Banka hesaplarına ise 84 milyon 75 bin 872 lira, 5 milyon 110 bin 903 dolar ile 43 bin 558 avro bağış yapıldı. Hesaplara yatan bağış miktarının Türk lirası karşılığı 132 milyon 841 bin 830 lirayı bulurken, taahhüt edilen 10 milyonla birlikte tutarın 142 milyon 841 bin 830 liraya ulaştığı belirtildi.