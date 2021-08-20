24 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum" dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "Eren 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında, Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

SİNCAR'DA HAVA HAREKATI

SİNCAR'DA tespit edilen 10 PKK'lı terörist de, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz" denildi.



TUNCELİ VE VAN'DA 4 KİŞİ

EREN-1 Operas-yonları kapsamında ise Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde jan-darma komando ve jan-darma özel harekat bir-likleri tarafından insansız hava aracı ile Hava Kuv-vetleri desteğinde ope-rasyon düzenlendi. nOPERASYONDA 3 bölücü terör örgütü men-subu silahlarıyla birlik-te etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, dün Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde de sal-dırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'linin teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. nTUNCELİ'NİN Hozat ilçesi kırsalında da geçen hafta orma-nı ateşe verdiği değer-lendiren PKK'lı teröristle-re yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Böy-lece gün içerisinde etki-siz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 24 oldu.