28 Şubat davasında 14 kişiye yakalama kararı

28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Haklarındaki hapis cezaları kesinleşen 14 kişinin, infaz hesaplamasına ilişkin işlemler ve yakalama kararının ardından çalışma başlatıldı. Müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ne teslim oldu. Doğan dün saat 15.45 sıralarında Bodrum Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Bitez'de bulunan Bodrum Adliyesi'ne geldi. Buradaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Doğan tutuklandı. Çevik Bir'in ise evinden çıkarak İstanbul'a gitmek istediği sırada Milas'ta yakalandığı öğrenildi. Çevik Bir de işlemlerinin ardından tutuklandı.



RÜTBELERİ SÖKÜLECEK

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 14 kişiye ait şerhleri, Genelkurmay Başkanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na iletti. Yazıda, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılması istendi. İlgili maddeye göre bu kişilerin TSK ile ilişiğinin kesilmesi ve rütbelerinin sökülmesi bekleniyor.

ADEM ÜLKER