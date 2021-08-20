AK Partili Özşavlı Ermeni terörizmini kitaplaştırdı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, "Ermeni Terörizmi: Tehdit, Taktil, Tedhiş" eserinde ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerine ilişkin bilinmeyenleri belgelerle ortaya koydu. Bine yakın gizli belge ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), terör örgütü ASALA ve JCAG hakkında 1984'te hazırladığı detaylı raporlar ilk kez gün ışığına çıkarıldı. 3 ciltlik eserle ilgili konuşan Özşavlı, "Milli duygularla hareket ediyorum. Devletimize yöneltilen haksız, vicdansız iddialara cevap vermek için bu araştırmaları yapıyorum" dedi.