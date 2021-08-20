Aşı olmayanlara test şartı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti. Saat 13.50'de başlayan toplantı, 19.10'da sona erdi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan ilk olarak Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları ve verilen mücadeleyle ilgili bilgi verdi.

SABOTAJ İHTİMALİ VAR

4 haftadır gündemde olan büyük çaplı orman yangınlarının küresel bir sorun haline dönüştüğünü kaydeden Erdoğan, "Ülkemizde 2021 yılında 54 farklı ilimizde çıkan yangınlarda yaklaşık 150 bin hektarlık alanı etkilemiştir. Tarihimizin bu en büyük yangınlarında zarar gören alanların 82 bin hektarı Antalya'da 62 bin hektarı Muğla'dadır. En azından bir kısmında terör örgütlerinin sabotaj şüphesi olmakla beraber genel bir afet hali ile karşı karşıya bulunduğumuz açıktır. Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık. Yangınlarda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak sadece Antalya ve Muğla'da 2 bin 486 bağımsız bölüm belirlenmiştir. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza evleri en geç 1 yıl içinde teslim edilecektir. Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır" diye konuştu.

3 İLE 73 MİLYON ÖDENEK

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketlerine de değinen Başkan Erdoğan, böyle şiddetli yağışlara hiçbir altyapının dayanmasının mümkün olmadığını söyledi. En büyük üzüntülerinin 78 vatandaşın hayatını kaybetmesi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kayıp vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam ediyor. 3 ilde 979 konut ve 100 köy evi hasar gördü. Acil ihtiyaçlar için 73 milyon lira ödenek gönderdik. Felaket ne kadar büyük olursa olsun, devletimizin imkanları da o kadar olacaktır. Gereken adımları atıyoruz, atacağız. AFAD bünyesinde bir yardım kampanyası başlattık. Kabine olarak bu kampanyaya 7 milyon 430 bin liralık katkı kararı aldık. Hiçbir mağduriyete fırsat vermeyeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, sosyal medyadaki yalan ve iftira dolu paylaşımlara da değinerek, bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli olduğunu da ifade etti.

AŞI OLMANIN ÖNEMİ BÜYÜK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada çeşitli varyantlarıyla etkisini sürdüren korona virüsle mücadeleye de değindi. Yerli aşıda yıl sonuna kadar kullanım ve üretime geçmeyi planladıklarını söyleyen Erdoğan, "Aşılamada toplam 87 milyonu geçtik. Son dönemde hastanelere yatan ve hayatını kaybedenlerin çok büyük bir bölümü aşı yaptırmayanlardan oluşuyor. Kırmızı listede yer alan illerimizden başlayarak, tüm vatandaşlarımıza aşı olmaları çağrısında bulunuyorum. Eylül ayında başlaması planlanan yüz yüze eğitim de buna bağlı. Açılan okullarda aşı olmayan öğretmen ve öğrencilerden düzenli olarak PCR testi isteyeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca uçak ve otobüs gibi şehirlerarası yolculuk araçlarında ve sinema gibi kapalı ve kalabalık yerlere girişte de PCR testi isteme zorunluluğu getirileceğini kaydetti.



"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN MÜLTECİ AMBARI DEĞİL"

BAŞKAN Erdoğan, Afganistan ve mülteci konusuna da değindi. "Türkiye elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip, çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir" diyen Erdoğan, "Biz sadece kendimizi düşünerek, kapımıza gelenlere sırtımızı dönecek kadar cibileyette ve karakterde bir toplum da değiliz. Türkiye'de muhaliflerin iddia ettiği gibi 1,5 milyon Afgan yok. Türkiye elbette yolgeçen hanı değildir. Kaos çıkaracak tavırlara izin vermeyiz. Mülteci konusunun yol açtığı huzursuzluğun farkındayız. İnşallah bu sıkıntıları yakında büyük bir ölçüde çizeceğiz. Avrupa da bu sorumluluğun dışında kalamaz. Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olma gibi bir görev ve sorumluluğu da yok. Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız" dedi.