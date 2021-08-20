Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşeceği açıklandı.
Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği gelişmede iki ismin Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşeceği açıklandı.
Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği gelişmede iki ismin Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.
Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Afganistan’ı görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.