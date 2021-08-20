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Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Afganistan’ı görüşecek

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.

20.08.2021, 10:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021, 10:48