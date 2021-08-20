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Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Afganistan’ı görüşecek

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.

Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Afganistan’ı görüşecek

20.08.2021, 10:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021, 10:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşeceği açıklandı.

Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği gelişmede iki ismin Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.

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