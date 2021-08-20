  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Eylem hazırlığı yapan 3 PKK’lı yakayı ele verdi

Eylem hazırlığı yapan 3 PKK’lı yakayı ele verdi

Eylem hazırlığı yapan 3 PKK’lı yakayı ele verdi

20.8.2021

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttükten sonra legal/ illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak üzere Esenler'de bir adrese düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin üçü de yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eylem hazırlığı yapan 3 PKK’lı yakayı ele verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.