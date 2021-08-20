Eylem hazırlığı yapan 3 PKK’lı yakayı ele verdi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttükten sonra legal/ illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak üzere Esenler'de bir adrese düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin üçü de yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.