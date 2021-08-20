‘Hiçbir Türk orada mağdur olmadı’

Güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından dün Hamid Karzai Havalimanı'ndan tahliye edilen yolcular, önce Pakistan'daki İslamabad Havalimanı'na getirildi. İstanbul'dan giden THY'ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12'si bebek olmak üzere 273 yolcu ile birlikte Türkiye saatiyle 01.50'de İslamabad'tan hareket etti. THY'nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

AZERİ VE TÜRK ASKERİ

Yolcuların arasında Afgan vatandaşları da bulunuyordu. Kabil'den yurda dönen Türkler, yaşadıkları zor anları İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına anlattı. 3 ay önce Afganistan'a çalışmak için 2 arkadaşı ile giden hemşire İrem Kahraman, "Güvenli bölgeye ulaşana kadar çok zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz andan itibaren Azerbaycan Türkleri ve Türk askerleri bizi aldı. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin çok yardımcı oldu" dedi. 7 yıldır Kabil'de çalışan Rafet Gürbüz ise, "Komutanlarımız çok ilgilendi. Herhangi bir sorun olmadı. Hiçbir Türk vatandaşı orada mağdur değil. Güçlü ülkenin güçlü insanlarını sistem kendiliğinden hissettiriyor. Şanslı ülke insanlarından biriyiz. İnşallah hiçbir askerimizin, vatandaşımızın burnu kanamadan sağ salim gelirler" diye konuştu.



10 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

TERMİNALE alınan yolcular, ikametgah bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra korona virüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerinin tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyruklular ise kalacakları otellerde 10 gün karantinada kalacak.



'ÖNCE KURULACAK HÜKÜMETİ GÖRECEĞİZ'

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmek lazım" diyen Çavuşoğlu, "Biz önce tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye birçok ülkeyle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kuracağız diyorlar gerçekten kapsayıcı bir hükümet mi? Kurulacak mı kurulmayacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz. Vereceğimiz mesajlar da atacağımız adımlar da koordine edilecek. Önceden karar vermek doğru olmaz" diye konuştu.



"KABİL HAVALİMANI'NDA İLAVE TEDBİRLERİMİZ VAR"

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda şu ana kadar herhangi bir saldırı, taciz ve müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi. Akar, "Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız. Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz, aynı noktadayız" dedi.