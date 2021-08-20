Son dakika: Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde, göç konusunda iş birliğinin, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Afganistan'da geçiş dönemi tesis edilemezse, göç baskısının artacağını, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini vurguladı.