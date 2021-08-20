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Haberler Gündem Yunanistan’a kaçamadan yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yunanistan’a kaçamadan yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yunanistan’a kaçamadan yakalanan 2 kişi tutuklandı

20.8.2021

EDİRNE'DE yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, FETÖ şüphelileri H.D, A.G ve M.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden H.D ve M.N tutuklandı. Diğer şüpheli A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün güvenlik güçleri Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 şüpheliyi yakalamış, şüpheliler kimlik sorgusunun ardından gözaltına alınmıştı.

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