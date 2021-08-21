İzmir’e 7 yeni kaymakam

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Alınan kararlara göre; İzmir'de Naci Aktaş Seferihisar Kaymakamı, Adnan Çakıroğlu Çiğli Kaymakamı, Gökhan Görgülüaslan Konak Kaymakamı, Musa Sarı Kemalpaşa Kaymakamı, Cevat Çelik Menderes Kaymakamı, Fırat Kadiroğlu Beydağ Kaymakamı, Onur Titiz ise Kiraz Kaymakamı olarak atandı.