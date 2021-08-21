Kabil’de mahsur kalan 5 sağlıkçı kurtarıldı

Saç ekim kliniğinde çalışmak üzere 23 gün önce Afganistan'a gelen 2'si kadın 5 Türk sağlık çalışanı, Kabil'de çalıştıkları sağlık tesisinde mahsur kaldı. Sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan sağlık çalışanları Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur kaldıkları kent merkezinden kurtarıldı.

'DEVLETİMİZ BIRAKMADI'

KURTARILAN 5 kişi, tahliye edilmeleri için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Sosyal medyada videolu paylaşım yaparak yardım çağrısında bulunmanın ortak fikirleri olduğunu söyleyen sağlıkçılardan Aleyna Tıkı, yaşadıkları tahliye sürecini anlattı. Çok korktuklarını dile getiren Tıkı, "Burada Türk askeri ve özel harekat polisleri bize destek oldu. Devletimiz bizi burada bırakmadı. Yayınladığımız videodan sonra hemen bizimle iletişime geçerek yardım elini uzattı. Bizi özel harekat polisleri kurtardı, onlara minnettarız" diye konuştu. YAŞANAN kargaşadan kendilerini Türk güvenlik güçlerinin çıkarttığını söyleyen Hatice İncekara da, "Türk polisine, askerine minnettarım. İşleri gerçekten çok zor. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizlerle çok iyi ilgilendiler. Buradaki kargaşadan bizleri çıkarttılar" ifadelerini kullandı.



TÜRK ASKERİNDEN ŞEFKAT ELİ

HAMİD Karzai Havalimanı'nda görevli Türk askeri, özverili çalışmalarıyla dünyaya örnek oluyor. Ülkeden kaçmak için havalimanına akın edenlere yardım eden Türk askeri, ihtiyacı olanların da yardımına koşuyor. Ezilme tehlikesi geçiren ve annesinden ayrı düşen 2 aylık Hadiya bebeğe de Mehmetçik sahip çıktı. Askerler, olaylardan kurtardıktan sonra temizleyip mama verdikleri bebeği, babasına teslim etti.



ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ 1 AY ÖNCE UYARMIŞ

ABD'NİN Kabil Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların, 1 ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ı ABD'nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil'in Taliban'ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban'ın ilerleyişi ve Afgan güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı.



"TÜRKİYE'YE HERKESTEN ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

TALİBAN Sözcüsü Suheyl Şahin, verdiği bir röportajda ülkedeki son duruma ve diğer ülkelerle ilişkilere değindi. Yıllardır süren savaşın bittiğini ifade eden Şahin, "Şimdi bizi savaştan daha zorlu bir süreç bekliyor. Yepyeni bir Afganistan inşa edeceğiz. Taliban olarak bilinenin aksine, Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olduk. Türkiye bizim için çok önemli bir aktör ve hem dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi hem de İslam ümmeti için çok özel yeri olan bir millet ve devlet. Afganistan İslam Emirliği olarak tüm ülkelerden daha çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var. Sağlık, eğitim, ekonomi, inşaat, enerji alanında ve yer altı zenginliklerinin işlenmesi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz" dedi.