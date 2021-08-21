Sel felaketinde can kaybı 81 oldu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 81'e yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

HASAR TESPİT TAMAMLANDI

ÖTE yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, selden etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta hasar gören yapılara ilişkin tespit çalışmalarını tamamladı. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, "Şu an için girmediğimiz hiçbir ev kalmadı. Kastamonu'da 128 mahalle ve köyde 2 bin 405 binada 11 bin 256 bağımsız birimin hasar tespitini yaptık, 104 binada 263 bağımsız birimin acil yıkılacak/yıkık, 89 binada 165 bağımsız birimin de ağır hasarlı olduğunu belirledik. Sinop'ta 4 ilçede 109 mahalle ve köyde 2 bin 132 binada 9 bin 380 bağımsız birimi inceledik, 188 binada 299 bağımsız birimin acil yıkılacak/ yıkık, 25 binada 29 bağımsız birimin de ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bartın'ın Ulus ilçesinde 26 mahalle ve köyde 212 binada 503 bağımsız birimde incelemelerde bulunduk. 27 binada 36 bağımsız birimin acil yıkılacak/yıkık, 19 binada 29 bağımsız birimin de ağır hasarlı olduğunu belirledik. Şu ana kadar Sinop'ta 4, Bartın'da 5, Kastamonu'da ise 15 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Tespit edilen 295 binanın daha yıkımı yapılacak" dedi.