MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Son dakika: 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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