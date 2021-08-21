Tansiyona kalkan olan besinler

Yüksek tansiyon, toplumda çok sayıda kişinin yaşadığı bir sağlık sorunu. Bu soruna doktorların önerdiği bir tedavinin yanında bazı besinlerin de tansiyon düşürücü etkisi olduğu biliniyor. Kan basıncını düşüren yararlı besinler arasında sebze, meyve ve süt ürünleri ilk sıralarda yer alıyor. Hekiminize danışarak bu besinlerle tansiyonunuzu dengelemeniz mümkün. İşte tansiyon düşürücü besinler:

SEBZELER: Sebzeler tansiyonu düşürmenin yanı sıra içerdikleri lif ve diğer minerallerle sağlığınızı geliştirmenize yardımcı olur.

MEYVELER: Sebzeler gibi lif, vitamin ve mineral içeren meyveler de yüksek tansiyonu düşürmek için yardımcı. Muz, elma, şeftali ve turunçgiller iyi seçenekler arasında.

SÜT ÜRÜNLERI: Kalsiyum damar sağlığı ve damar tıkanıklığını önlemek için gerekli mineraller arasındadır. Yoğurt, süt ve peynir gibi besinleri günlük beslenmenize eklemek tansiyonu normal değerlere çekebilir.

TAM TAHILLAR: Kan basıncını düşürmeye yardımcı, lif bakımından zengin olan esmer pirinç, kepekli ekmek, arpa ve yulaf gibi tam tahılları beslenmenize ekleyebilirsiniz.

BALIK: Protein tansiyonu düşürmek için çok önemli. Bunun için de haftada en azından 2 öğün balık tüketilmeli.

KURUYEMIŞ: Badem, fındık, ceviz ve fıstık gibi kuruyemişler, sağlıklı birer yağ kaynağı olduğu için her gün tüketilebilir.

BAHARATLAR: Aşırı tuz tüketiminin tansiyonu yükselttiğini herkes biliyor. Bu nedenle yemeklerinizde tuz yerine kurutulmuş baharatlar kullanarak sodyumun bu olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz.