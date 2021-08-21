Tepki çeken tisörtün satısları durduruldu

ABD'NİN internet üzerinden satış yapan alışveriş platformu ETSY, Afganistan'ın Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan hareket eden uçaktan düşen insanlara ait görüntülerin basılı olduğu tişörtlerini gelen tepkiler üzerine satıştan kaldırdı. Çok sayıda kullanıcı, "Kabil Atlama Kulübü 2021" isimli tişörtleri "iğrenç" olarak nitelemiş ve firmaya ateş püskürmüştü. Her ne kadar ETSY kendi sitesinde satışları durdursa da farklı siteler de satışların devam ettiği görüldü.