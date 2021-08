Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Başkan Erdoğan, Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'deki Afgan mülteci sayısını açıklayan ve bundan sonra izlenecek yol haritasını da anlatan Erdoğan, "Afganistan'da hala çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeleri yine yapabileceğimizi söyledik. Burada ölümlerden uzakta adımların atılması Afganistan'ın en büyük kazanımıdır. Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göçmen oldu sözü tamamen yalandır. Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

SURİYE'DEN Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon göç olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Biz kapılarımızı kesinlikle topraklarından kaçkın durumunda olan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de gönderdik. Bay Kemal, sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Akşam başka, sabah başka. Hiçbir zaman dürüstlüğünü yaşamadık. Her olayda, her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş olan bir zattır. Amerika yalanlamıştır ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Sel ve yangın afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Dürüst bir davranışları yok. Ve yanlarında zaten yalan makineleri var. O yalan makineleri gayet iyi çalışıyor. Yalan üstüne yalan. Bu ülkede bir felaket yaşıyoruz, bütün bu felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun, milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin, taşıyamayacaksınız. Bu millet sizi yerleştirmesi gereken yere yerleştirdi. Böyle bir felaketin olduğu dönemde sizin bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Ne Doğu Karadeniz'de bunu yapabildiler ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler ne de Batı Karadeniz'de bunu yapabildiler. Milletim zamanı geldiğinde bu muhalefete gereken dersi en güzel şekliyle sandıkta verecektir" şeklinde konuştu.



JAPONYA'DAN ZİYARET

Başkan Erdoğan, dün Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı