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Haberler Gündem Yaşar Üniversitesi’nde gururlandıran başarı

Yaşar Üniversitesi’nde gururlandıran başarı

Yaşar Üniversitesi’nde gururlandıran başarı

21.8.2021

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, çalışmalarıyla dünyanın dört bir yanındaki akademisyenlerin uluslararası bilimsel dergilerdeki yayınlarının metodolojik olarak puanlanarak sıralamasının yapıldığı P-Rank'te büyük bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Kazançoğlu, son 5 yıl incelendiğinde "ABCD Journal Quality List" ve "Scimago Journal Ranks" indekslerinde, Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar arasında ilk sırada yer aldı.

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