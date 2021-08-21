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Haberler Gündem “Yeni dönemde tam kapanma olmayacak”

“Yeni dönemde tam kapanma olmayacak”

“Yeni dönemde tam kapanma olmayacak”

21.8.2021

KABİNE toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde tam kapanma olmayacak" dedi. Aşılanma sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Bakan Koca, aşı olan kişilerin 2 dozu inaktif ise 3. doz aşının gerektiğini de vurguladı. BioNTech için şu an 3. bir aşıya ihtiyaç olmadığını belirten Koca, "7-8 ay sonra koruyuculuğu azalıyor. Şu ana kadar ek 3. bir doza ihtiyaç görülmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte ne zaman gerekli olduğunu söylemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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