KABİNE toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde tam kapanma olmayacak" dedi. Aşılanma sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Bakan Koca, aşı olan kişilerin 2 dozu inaktif ise 3. doz aşının gerektiğini de vurguladı. BioNTech için şu an 3. bir aşıya ihtiyaç olmadığını belirten Koca, "7-8 ay sonra koruyuculuğu azalıyor. Şu ana kadar ek 3. bir doza ihtiyaç görülmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte ne zaman gerekli olduğunu söylemiş olacağız" ifadelerini kullandı.