Batı önce öper sonra da terk eder

Amerika (Batı zihniyeti) önce öper sonra terk eder. Nokta. Bu yazıyı, tarihten ders almayan, Amerika'nın cibilliyetini hala anlayamamış başta Amerika'dan gözünü ayıramayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-polit bürosu, ABD'nin fondaşları, ABD yardımı ile iktidar olmayı bekleyenler (Meral Akşener dahil) için yazıyorum. Meşhur bir söz var. TARİH TEKERRÜR EDER. Bu söz üzerine İstiklal Marşı'nın yazarı, MİLLİ ŞAİRİMİZ Mehmet Akif Ersoy tarihi bir yorum yapmıştı: "Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? "Tarih"i "tekerrür" diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? [Safahat: Yedinci Kitap] Amerika'nın öptüğü, sonra terk ettiği o kadar çok örnek olay var ki... Hepsini yazmaya kalksak sayfalar yetmez. Dünya hep beraber gördü. Amerika Afganistan'ı işgal etti. Milyonlarca Müslüman Afganlının kanına girdi, sonra bir gün geldi, kaçtı gitti. Bunu Irak'ta da yaptı. İşgal etti, milyonları öldürdü ve gitti. Aynı işgalleri Vietnam'da yapmıştı.

ERDOĞAN'I ENGELLEMEK İÇİN

ABD, KILIÇDAROĞLU-CHP'Yİ KARA GÖZLERİ İÇİN SEVMİYOR. Amerika'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için uğraş verdiğini, Kemal Kılıçdaroğlu-CHP hariç herkes gördü. 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olmasını engellemek için de CHP omurgasında Millet İttifakı'nın kurulduğu bir gerçek. Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den (Batı)sufleler alarak siyaset yapıyor. Gözünü Washington ve Berlin'den ayırmıyor. Derin ABD sayesinde İKTİDAR OLMA rüyası görüyor. Afganistan örneği ortada. Kılıçdaroğlu, tarihten ders alacaksın! Amerika, bugün CHP'yi öpüyor, biliniz yarın işine gelmezseniz sizi de terk eder. Amerika, kara gözleri için mi Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun arkasına taktığı vagonlara öpücükler veriyor acaba? Tabii ki derin ABD ile iş yapıldığı için. Biliniz ki, bir gün işleri sizinle biter, terk edilme durumunda kalabilirsiniz. CHP'ye oy veren değerli vatandaşlarımızın Kemal Kılıçdaroğlu'nu birçok konuda uyarması, dikkatini çekmesinin vakti gelmiştir. Kemal Bey'in, ABD'nin paralı askerliğini yapan PKK'nın siyasi kolu HDP'den uzaklaştırılması bir beka meselesidir. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin büyük olmasından, etken bir ülke olmasından rahatsızdır. 15 Temmuz Darbesi'nden sonra aziz milletin demokrasi zaferine 'kontrollü darbe' diyecek kadar zıvanadan çıktı. Halen izlediği gayrı milli tavırlarla kraldan çok kralcıdır, Amerikalılardan daha fazla Amerikancıdır. Ne hazindir ki bu vahim hallerini de Atatürkçülük kılıfına gizleme gayretindedirler. Türkiye'ye karşı hemen her yönden yönelen tehdit ve tehlikeler münasebetiyle milli bir duruş sergilemek yerine daima Türkiye'nin aleyhine olacak gündemlerin peşine takılma gayreti sarf eden Kılıçdaroğlu ve polit bürosunun Aziz CHP'ye oy veren vatandaşların uyarmasında demokrasimiz açısından büyük yarar vardır.

BARZANİ'Yİ YÜZÜSTÜ BIRAKMIŞTI

AMERİKA (Batı) 10 bin kilometre uzaktan gelerek yakın coğrafyamızda uyguladığı DERİN OYUN'lardan birkaç örnek verelim. ABD'nin cibilliyeti net olarak anlaşılsın. Vaktiyle Molla Mustafa Barzani'ye, para, silah ve umut vermişti. Barzani aşiretiyle birlikte ayaklandıktan sonra ABD, onu terk etti ve yüzüstü bıraktı. On binlerce Kürt öldü; Barzani'ye ABD tarafından söylenen ise; 'bütün bunların üzerine bir bardak su iç!' oldu. İran Şahı Rıza Pehlevi, ABD'ye çok güvenirdi. Bir gün geldi. ABD onu da yüzüstü bıraktı. Pehlevi'nin mezarı bile ülkesinde, Kahire'de halen. HDP, bölücü terör örgütü PKK'nın siyası kolu olarak iş yapıyor. ABD'nin paralı elemanları olarak PYD'yi Suriye'de kullanıyor. Binlerce Kürt çocuğunun ölümüne sebep oluyorlar. HDP bundan utanmıyor. Bir gün gelir, işi biter, Amerika'nın, PKK-PYD'yi de terk eder. Tıpkı Mustafa Barzani örneğindeki gibi olacak. Amerika, yeni bir paralı çete kurar ve ya çıkarırsa, lüzumsuz ve kullanışsız bir yük haline geldiğinde, PKKPYD'nin de raf ömrü son bulacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye, zaten PKK'nın ülkemiz topraklarında belini kırdı. ABD bunu gördüğünden son oyunlarını Suriye'de oynuyor. Onun da zamanı gelecek.

SONUÇ: TARİH, HİÇ İBRET ALINSAYDI TEKERRÜR EDER MİYDİ...