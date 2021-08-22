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Haberler Gündem ‘Göreve devam etmemizin kimseye bir zararı yok’

‘Göreve devam etmemizin kimseye bir zararı yok’

‘Göreve devam etmemizin kimseye bir zararı yok’

22.8.2021

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Afganistan'daki misyonuyla ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye'nin 2002 yılından bu yana Afganlıların yanında olduğunu belirterek, "Kabil'de hava köprüsü kurduk. Havaalanı kapanırsa bütün Afganistan'ın kültürden sağlığa, ekonomiden ticarete kadar her şeyi kapanır. Biz göreve devam edelim. Bunun kimseye bir zararı yok. Tabii ki tehdit, risk görürsek 24 saatte çekiliriz" diye konuştu.
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