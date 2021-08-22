Son dakika: Başkan Erdoğan'dan müjde! 5 bin 872 personel alınacak

Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.