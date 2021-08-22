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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan müjde! 5 bin 872 personel alınacak

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan müjde! 5 bin 872 personel alınacak

22.08.2021, 13:09 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021, 13:23

Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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