357 yolcu Türk topraklarında

Taliban'ın Kabil'e girmesi ve yönetime el koymasının ardından Afganistan'da bulunan Türk ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi devam ediyor. Askeri uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabat'a getirilen 357 yolcu buradan Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan 357 yolcu önceki gün Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı A400M ile Pakistan'ın başkenti İslamabat'a getirildi. Tahliyesi gerçekleştirilen yolcular daha sonra THY'nin TK6883 sefer sayılı uçuşuyla dün saat 09.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında ikametgah bilgilerinin yer aldığı formu dolduran yolcular, korona virüs önlemleri kapsamında 10 günlük karantinaya girecek.



'KURŞUN YAĞDIRIYORLAR'

AİLESİYLE birlikte Afganistan'dan dönen Celil Beyoğlu, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz bize sahip çıktı. Biz dört gün boyunca havalimanının Güney kapısından girmeye çalıştık ama giremedik. Sonra yeniden bizi Ankara'dan aradılar, rica ettik giremiyoruz dedik. Çocuklarımız var, kurşun yağdırıyorlar onlara bir şey olacak diye çok korktuk" şeklinde konuştu.



3 İLÇENİN KONTROLÜ TALİBAN'DAN YEREL GRUPLARA GEÇTİ

AFGANİSTAN'ın Bağlan vilayetinde 3 ilçenin kontrolü Taliban'dan eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçti. Afganistan'ın "Tolo News" kanalının yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yerel gruplar ile Taliban güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği belirtildi. Çatışmalar sonucu başkent Kabil'in kuzeyindeki Bağlan vilayetine bağlı Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab ilçelerinin kontrolünün eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçtiği bildirildi. Üç ilçede ağırlıklı Tacikler olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.