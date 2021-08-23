Başkan Erdoğan AK Parti MKYK'yı topluyor! İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından bu hafta sel felaketi ve orman yangınlarını parti kurmaylarıyla değerlendirecek. Erdoğan bugün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak.





ORMAN YANGINLARI

Türkiye'nin kıyılarında günler süren orman yangınlarında bakanlıklar, kamu kurumlarının yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve parti kurmayları da vatandaşların yardımına koştu. Vatandaşın talepleri not edilerek bakanlara ve genel merkeze iletildi. Böylece hızlı koordinasyon sağlandı. Vatandaşların yaşadığı sıkıntıların çözümüne destek verildi.





SEL FELAKETLERİ

Orman yangınlarının hemen ardından 81 vatandaşın hayatını kaybettiği Karadeniz'de sel felaketinde de aynı şekilde AK Parti teşkilatları sahadaydı. Yapılan çalışmalar, felaket bölgelerindeki izlenimleri, yapılması gerekenler bizzat birinci ağızdan parti kurmayları tarafından toplantıda anlatılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın da Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek. Parti teşkilatlarıyla bir araya geleceği toplantıda Erdoğan'ın sel ve yangın mağduru vatandaşlara yardımların zamanında ulaştırılması konusunda talimat vermesi bekleniyor.



OKULLAR AÇILINCA VATANDAŞA DESTEK VERİLMESİ

Her iki toplantının da önemli maddelerinden biri de pandemi ile mücadele olacak. 6 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte yaşanacak yoğunlukta teşkilatlardan vatandaşlara destek vermeleri özellikle aşılanmanın önemine dikkat çekmeleri istenecek.