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Haberler Gündem Canlı bomba yeleği nasıl yapılır!

Canlı bomba yeleği nasıl yapılır!

Canlı bomba yeleği nasıl yapılır!

23.8.2021

ADANA'DA 16 Ağustos'ta DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler M.E.A. (32), Y.A. (21), A.E.U. (41), A.V. (33),
A.E.M. (42) ve A.A.N. (42) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E.M. ve A.A.N. savcılığa verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan M.E.H. ve A.V'nin terör örgütünde faaliyet yürüttükleri döneme dair fotoğrafları da ortaya çıktı. Öte yandan, bir zanlının cep telefonundan 52 sayfa "canlı bomba yeleğinin" nasıl yapıldığını anlatan videonun çıktığı öğrenildi.

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