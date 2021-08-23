ADANA'DA 16 Ağustos'ta DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler M.E.A. (32), Y.A. (21), A.E.U. (41), A.V. (33),
A.E.M. (42) ve A.A.N. (42) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E.M. ve A.A.N. savcılığa verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan M.E.H. ve A.V'nin terör örgütünde faaliyet yürüttükleri döneme dair fotoğrafları da ortaya çıktı. Öte yandan, bir zanlının cep telefonundan 52 sayfa "canlı bomba yeleğinin" nasıl yapıldığını anlatan videonun çıktığı öğrenildi.
Canlı bomba yeleği nasıl yapılır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.