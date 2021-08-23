Genel Başkan Kınık sadece üniversiteden maaş almaktadır

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesinde öne sürdüğü iddiaların, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "12'si İstanbul 1'i ise Ankara Ticaret Odası'nda görülen kayıtlardaki şirketlerin bir kısmı yıllar önce kapatılmış bir kısmındaki kayıtlar da güncelliğini yitirmiştir. Diğer kayıtlar ise Kınık'ın Kızılay genel başkanı olması sebebiyle doğal olarak yönetim kurulu başkanlıklarını yürüttüğü, Türkiye Kızılay Derneği'ne gelir getirmek amacıyla oluşturulan Kızılay Yatırım AŞ'nin iştiraklerine ait bilgilerdir. Kınık, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesidir ve sadece buradan maaş almaktadır" ifadelerine yer verildi.

YASAL HAKKINI KULLANACAK

Kınık'ın Türkiye Kızılay Derneğindeki başkanlık görevi nedeniyle hiçbir ücret almadığı, insani yardım kuruluşundaki bu görevini tamamen gönüllü yerine getirdiği kaydedilerek, "Kızılay gibi önemli bir kurumun genel başkanı adına ortaya atılan böyle bir iddiayı, Kızılay'ın ilgili birimlerinden de bilgi almadan kesin yargı içeren bir dille gazetenin manşetine taşımak, gazetecilik ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Buna ilişkin Kızılay ve Genel Başkan Kınık yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır" değerlendirmesi yapıldı.