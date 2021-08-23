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Melek öpücüğü

Melek öpücüğü

23.8.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" sözlerine de yer verildi.

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