Salgına rağmen 50 bin kişiyle yüz yüze yaz okulu

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen Yaz Okulu Kapanış Programı Bilal Saygılı Camisi'nde gerçekleşti. Törende konuşan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin kişiyle salgına rağmen yüz yüze yaz okullarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Eminoğlu, "Her bir kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu bir fedakarlık, aşk, heyecan ve motivasyondur. Diğer arkadaşlarınız gibi yazı farklı meşgalelerle geçirebilirdiniz. Ama siz 6 hafta boyunca fedakarlık yaptınız. Sabahtan öğlene kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz. Öğleden sonraki kısımda da sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılarak kendinizi en güzel şekilde yeni bir yıla hazırlamış oldunuz. İnşallah ilerleyen dönemlerde de bu birlik beraberlik devam eder" dedi. Konuşmalarının ardından yaz okulundan mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.