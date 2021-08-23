‘Sorunları çöze çöze bugünlere geldik’

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Halil Güler'in torunu Serkan Eymen'in sünnet törenine katıldı.

YARALILARA ŞİFA DİLEDİ

Yıldırım, Kaymakçı Mahallesi'nde düzenlenen sünnet töreninde, İzmir'de siyasete başladığı dönemde gözünü Kaymakçı'da açtığını söyledi. Son bir aydır ülkede afetlerden dolayı zor günler yaşandığını belirten Yıldırım şunları söyledi: "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Rabbim içeride ve dışarıda ülkemize, milletimize karşı plan yapanların planlarını bozsun. Güneyimizde yangınlar, kuzeyimizde seller ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bir yandan da terörle mücadele ediyoruz. Orada da şehit olan kardeşlerimiz var. Şehit olan kardeşlerimize, yangında, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için sorunlarını çözmek. Çöze çöze bugünlere geldik. İnşallah bizde bu birlik beraberlik olduğu sürece, bu heyecan olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur."