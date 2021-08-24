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Haberler Gündem Lütfen özür dileyin ve yalan söylemeyi bırakın

Lütfen özür dileyin ve yalan söylemeyi bırakın

Lütfen özür dileyin ve yalan söylemeyi bırakın

24.8.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "BBCTürkçe'nin sildiği ve özür dilediği 'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' haberine ilişkin" sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun şunları kaydetti: "Evet... İngiltere Savunma Bakanının "olmayan ifadeleri" üzerinden hükümetimize saldıranları üzecek bir haberimiz var! Başta @ bbcturkce olmak üzere bu yalanı dolaşıma sokan medya kuruluşları biz yalanlarını ortaya çıkarınca ilgili paylaşımlarını sildiler. Bu iyi, fakat... Bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenler ne olacak? Yapmayın! Bunu alışkanlık haline getirdiniz, yazıktır! Milletimize bir özür borcunuz var. Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın. Cumhurbaşkanımızdan öğrenin... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yalan üzerine, karalama, iftira, itham üzerine siyaset yapılmaz. Siyaset hizmetle yapılır, planla yapılır, projeyle yapılır."

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