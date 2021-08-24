‘Ülkemizi göç baskısından koruyacağız’

TALİBAN'IN kontrolü sağladığı Afganistan'daki gelişmeler pek çok ülkede endişeyle karşılanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, göç baskısı başta olmak üzere pek çok soruna çözüm odaklı yaklaşımını dünya liderleriyle paylaştı. Sosyal medya hesaplarından, Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin paylaşımda bulunan Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

"Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" vurgusunu yapan Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e ilettiği mesajlara ilişkin bir infografiğe de paylaşımında yer verdi.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLERE İLETTİĞİ MESAJLAR

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS:

Göç konusunda işbirliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gereğini vurguladık.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN:

Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğinin yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledik.



ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL:

Afgan düzensiz göçünün krize dönüşmeden bir an önce çözüme kavuşturulması noktasında Avrupa'ya önemli görevler düştüğünü ifade ettik.

IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ:

Ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduğumuzu, terörle mücadele konusunda işbirliğimizi de artırmamız gerektiğini söyledik.

BK BAŞBAKANI JOHNSON:

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla Afgan göç baskısının azaltılabileceğini dile getirdik.



UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ:

Stratejik işbirliğimizi güvenlikten savunma sanayine, turizmden ticarete kadar her alanda geliştirmeye devam edeceğimizi söyledik.

AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL:

AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına, 18 Mart Mutabakatı'nın bir bütün olarak hayata geçirilmesine yönelik beklentimizi yineledik. Halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağının altını çizdik.



ÇELİK: TÜRKİYE YOL GEÇEN HANI DEĞİLDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi olmadığını söyleyen Çelik, "Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir" dedi. Çelik, yüz yüze eğitimle de ilgili açıklamalarda bulundu. 2021-2022 eğitim yılının 6 Eylül'de başlayacağını söyleyen Çelik, "Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak" dedi.

ERDEM ANILAN