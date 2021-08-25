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Haberler Gündem Bakan Koca'dan anne babalara mesaj

Bakan Koca'dan anne babalara mesaj

Bakan Koca'dan anne babalara mesaj

25.8.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü her 4 kişiden 3'ünün en az 1 doz aşısını yaptırdığını bildirdi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında gelinen noktayı, ayrıca okulların 6 Eylül'de tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin anne babalara yönelik mesajını paylaştı.

"Annelere, babalara 6 Eylül mesajı" başlıklı paylaşımlarında ise şunları kaydetti:

"15,5 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer."

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