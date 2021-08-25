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Haberler Gündem FETÖ’nün generallerini GSM hatları ele verdi

FETÖ’nün generallerini GSM hatları ele verdi

FETÖ’nün generallerini GSM hatları ele verdi

25.8.2021

FETÖ'NÜN 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbecilerin yayınladığı sözde atama listesinde isimleri bulunan eski generallerin yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda FETÖ'nün operasyonel hatlarla haberleşme yöntemini, haberleşmenin gizli tutulması ve asıl kullanıcı örgüt mensubuna ulaşılamaması için hedef şaşırtmak amacıyla kullanıldığı tespiti yapıldı. Kararda ayrıca, örgüt hiyerarşisinin alt birimlerde yer alanların yakın çevrelerindekiler adına çıkardıkları hatları, mahrem yapılanmadaki kişilere verdikleri, kullanılan bu hatların yerine bir süre sonra yeni GSM hattı temin edildiği anlatıldı.
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