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Haberler Gündem HDP’li eski belediye başkanı tutuklandı

HDP’li eski belediye başkanı tutuklandı

HDP’li eski belediye başkanı tutuklandı

25.8.2021

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve önceki gün gözaltına alınan Serhat Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kadırhan, mahkemece silahlı terör örgüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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