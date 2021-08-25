İki bakanlıktan okullara ortak rehber

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

VELİLERE GİRİŞ KISITLAMASI

ÖĞRETMEN ve okul çalışanlarından aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi isteneceğinin belirtildiği rehberde tüm okullarda yeterli sayıda maskenin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edileceği bildirildi. Okul içerisinde o maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanması gerektiği yazılan rehberde öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izleneceği ve okullara gerekli bildirimin yapılacağı açıklandı.

Tüm öğrencilerin okula maske ile gelmesi gerektiği belirtilirken gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna yapılabileceği anlatıldı. Öğretmenlerin farklı sınıflardaki dersleri arasında maskelerini değiştirmeleri de önerildi. Veli ve ziyaretçilerin bahçe de dâhil olmak okula girişlerine izin verilmemesi gerektiği de bildirildi. Mesafe konusunda da pek çok detayın yer aldığı rehberde temizlik önlemleriyle ilgili bilgiler verildi.