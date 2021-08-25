Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir

IRAK'IN kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatı ile 28 terör hedefi yerle bir edildi. MİT ile koordineli gerçekleşen operasyona 20'den fazla uçağımız katılırken, terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Akar'ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üslerine döndü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "200 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak 24 Ağustos 2021'de hava harekatı düzenlenmiştir. 20'den fazla uçağın katıldığı hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir" denildi.

İŞTE SONUÇ BU

TERÖRDEN arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Rodi Çevlik" kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu İstanbul Ataşehir'de saklandığı evde yakalandı. Eylem arayışında olduğu belirtilen Gürdeğir ile birlikte bir kadın daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun 9 Ekim 2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemlerini gerçekleştirenler arasında yer aldığı tespit edildi.

■ BETÜL USTA