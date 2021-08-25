‘Muhalefete en iyi cevap 19 yılda yaptıklarımız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ÇAĞ ATLATTIK

AK Parti, geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışla, yaptığı hizmetlerle, kazandırdığı eserlerle, hayata geçirdiği projelerle vatanın her karışına damgasını vurmuş bir partidir. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine, darbecilerden ekonomik tetikçilere kadar istiklalimizin ve istikbalimizin düşmanı herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik. Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıda ülkeden biridir.

SAĞLAM ALTYAPI VAR

Küresel siyasi ve ekonomik düzen köklerinden çatırdarken biz ülke olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içerisindeyiz. Hiç şüphesiz bu özgüvenimizin gerisinde 19 yıllık iktidarımızda ülkemize kazandırdığımız eserlerle kurduğumuz sağlam altyapı var. Salgın döneminde bu altyapının faydalarını tecrübe ettik. Bazen kendi başarılarımızı unutabiliyoruz. Böyle olunca da birileri karşımıza çıkıp 19 yılda ne yaptınız diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Kimi zaman da birileri çıkıp Türkiye'yi batırdınız, bitirdiniz diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyor. Bu tür ithamlara vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır.

YATIRIM 1,4 TRİLYON

Şimdi sizlere ülkeyi nereden nereye getirdiğimizi kısaca hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin yıllık büyüme oranını yüzde 1'in altından yüzde 5,1 seviyesine getirdik. Yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardık. İhracatı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara çıkardık. Bu yıl inşallah 200 milyar doların üzerine çıkaracağız. Yıllarca en büyük sıkıntı olan cari açığı 2019'da fazlaya döndürmeyi başarmıştık.

MB REZERVLERİ

Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar dolar seviyesinde. Önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli geliri 960 milyar dolara yükseltmiştik. Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli geliri trilyon doların üzerine çıkaracağız. Bizim gerçekleri göstermediğimiz her yerde karşımızdakilerin yalanları kök salıyor. Haziran 2023'e kadar gece gündüz çalışmamız, hep sahada olmamız gerekiyor.

EĞİTİM BÜTÇESİ KATLANDI

EĞİTİM bütçesinin 10,3 milyardan 12 milyar liraya ulaştığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Derslik sayımızı 343 binden, 601 binin üzerine çıkardık. Bugüne kadar 693 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Maarif Vakfımız vasıtasıyla 44 farklı ülkede 349 okul, 1 yükseköğretim kurumu, 13 eğitim merkezi ve 42 yurt ile eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için ise 135 liradan 1950 liraya yükselttik."

İSTİHDAM 19 YILDA 9 MİLYON ARTTI

TÜRKİYE'NİN son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, istihdamını 9 milyon artırmış bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "İnşallah yatırımdaki, üretimdeki, ihracattaki, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyümeyle birlikte çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek seviyeye doğru yaklaşıyoruz. Türkiye en düşük kamu ve özel sektör borçlanması oranına sahip devletlerden biridir. Dolayısıyla geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli hedef büyütüyoruz. Siyasi gücümüzü askeri güçle, ekonomik gücü bölgede giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yola devam ediyoruz. Yaşadığımız afet ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyoruz" dedi.

SAĞLIKTA HİZMET KALİTESİ ARTTI

HİZMETE alınan toplam 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanesiyle sağlıkta hizmet kalitesinin üst seviyeye yükseldiğini kaydeden Erdoğan, "Halen 13 şehir hastanemizin inşası sürüyor. Bunlar tamamlandığında şehir hastanelerimizin kapasitesini 41 bin 333'e çıkarmış olacağız. Aile ve sosyal hizmetlerde son 19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Kamudaki engelli istihdamını 5 bin 770'den 60 binin üzerine çıkardık.

DEVLET HER ANDA VATANDASIN YANINDA

TÜRKİYE'NİN son dönemde yaşadığı yangın ve sel gibi afetlerin tahribatının giderilmesi için yapılan çalışmaları da anlatan Erdoğan, "ABD'den Avrupa'ya kadar pek çok yerde büyük afetlerin ardından aylarca devleti yanında göremeyen insanların isyanlarının haberlerini okuyoruz. Ülkemizde vatandaşlarımız afetin başından izlerinin silinmesine kadar her anında devletini Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, kurumlarıyla yanında gördüler" diye konuştu.