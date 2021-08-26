‘Hiçbir saldırı ülkemizi durduramadı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerde önemli açıklamalarda yaptı. Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

TAPU SENETLERİ HÜKMÜNDE

Bu şehir tarih boyunca hep Doğu ve Batı medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür. Ahlat günümüzde de tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında bu şehrin büyük önemi vardır. Anadolu'nun Orhun Abideleri denebilecek Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir. Ahlatlı alimler, arifler ve gönül erleri, Anadolu'ya İslam mührünün vurulmasında çok büyük rol oynamıştır. Bu hazineyi yeniden ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu inancıyla kapsamlı çalışmalar başlattık. Biz 2023 hedefleri ile ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma hedefleri için vargücümüzle mücadele ettik, ediyoruz.

GENÇLER OYUNA GELMEYECEK

Geçen yıl Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık, bugün de Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapıyoruz. Millet Bahçemiz gerçekten Ahlat'ın şanına yaraşır bir eser oldu. Bu eserleri ve gerisindeki manayı görebilmek için gören göz, işiten kulak, hakikatleri ifade edebilecek dil, ülke ve millet sevdasıyla dolu bir yürek lazımdır. Ne terör örgütlerinin saldırıları ne ekonomik tetikçilerin saldırıları bize engel olamadı. Dün adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün her kritik meselede dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştük. Ülkemize yönelik saldırıların biçim değiştirmesi ve gençlerimizi hedef almasının gerisindeki sebep budur. Gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir, gelmeyecektir. En son PKK ve FETÖ hadiseleri bize gençlerimizin, milli ve manevi değerlerle teşhizi, kendilerini geliştirebilecekleri her alanda önlerinin açılması konusunda en küçük eksik bırakmamamız gerektiğini gösteriyor. Artık hiçbir gücün milletimize böyle bir acı yaşatmasına müsaade etmeyeceğiz.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katılarak bir konuşma yaptı.



MÜSLÜMANLAR SESLERİNİ DAHA FAZLA YÜKSELTMELİ

BAŞKAN Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4'üncü Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Mesajında insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlik karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir" ifadelerini kullandı.